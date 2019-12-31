منها تقشير الثوم وتحضير الخميرة.. 12 استخداما عبقريا لـ"الميكروويف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

تحرص كل فتاة على اقتناء كل ما يساعدها في أعمال المنزل ويوفر عليها المجهود والوقت، ومن أبرزها هذه الأجهزة "الميكروويف"، الذي أصبح جزئًا أساسيًا في جهاز كل عروس.

استخدامات "الميكروويف" عند البعض قد تقتصر على تسخين الطعام، لكن هناك عدة استخدامات أخرى مجربة بالفعل شاركها عدد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات السيدات، نستعرضها لكم في السطور التالية:

- الفشار

كل ما تحتاجينه هو طبق مخصص للميكروويف بغطاء محكم، اضغطي على زر التشغيل في مدة لا تتجاوز الدقيقة، فلا تحتاجي لاستخدام الزيت حسب ما ذكرته أماني مجاهد، في إحدى جروبات الفيسبوك المخصصة للطهي.

- تخمير العجين

يمكن تخمير العجائن التي تستغرق في درجة حرارة الغرفة ساعة أو أكثر حتى تصل إلى الحجم المناسب لخبزها، لكن الميكروويف يقوم بهذه المهمة في 15 دقيقة.

وللقيام بهذا؛ ضعي العجينة داخل وعاء كبير، وغطيه بغطاء من البلاستيك، ثم ضعي كوبًا من الماء واضبطي معيار الطاقة به إلى 10%.

سخني الوعاء لمدة 3 دقائق، وبعدها اطفئي الكهرباء واتركي الوعاء ليستريح بالميكروويف لمدة 3 دقائق، ثم بعدها أشعليه مرة أخرى وسخني العجينة لمدة ثلاث دقائق إضافية، وبعدها أطفئي الجهاز واتركيها لترتاح مرة أخرى لمدة 6 دقائق، وبهذا سوف تحصلين على عجينة مكتملة التخمر.

- تقشير الثوم

نضع فصوص الثوم في الميكروويف لمدة 15 ثانية، وسنلاحظ سهولة وسرعة تقشيرها.

- البطاطس الشيبسي

كل ما تحتاجينه هو بطاطس كبيرة للتتبيل (بودرة ثوم، ملح، فلفل) زيت عباد الشمس، ثم اغسلي البطاطس جيدًا ولا تقشريها. ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة مثل الورق بمبشرة البطاطس.

ضعي شرائح البطاطس في وعاء، ورشي بعض الملح وغطيها بالماء البارد ثم اتركيها لمدة 10 دقائق.

أزيلي شرائح البطاطس على دفعات وضعيها على ورقة مطبخ ثم اتركيها حتى تجف.. ادهني صينية ميكروويف مسطحة بالزيت، ثم رصي شرائح البطاطس على الصينية فى طبقة واحدة.

رشي التولابل والأعشاب فوق الشرائح وغطى الصينية بغلاف بلاستيك صالح للاستخدام داخل الميكروويف، ثم شغلي الميكروويف على العالي لمدة 5 إلى ½ 5 دقائق أو حتى تلتف الشرائح قليلاً ويصبح لونها دهبي.

كرري الخطوات مع باقي كمية البطاطس، كم أنه يستخدم أيضا في إعادة قرمشة البطاطس المقلية مسبقاً بالفعل بوضعها في منشفة داخل الميكروويف لمدة 45 ثانية حيث ستمتص المنشفة الرطوبة من رقائق الشيبس.

- كيكة الطاجن بالميكروويف

حسب ما ذكرت إيمان مهتدي في جروب "أنتوخة هانم":

المقادير:

بيضة

فانليا

و٤ ملاعق زيت

و٤ لبن

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و٤ ملاعق سكر

و٤ ملاعق دقيق

نص ملعقة بيكنج بودر و كاكاو

نخلطهم جيدًا بالتقليب المستمر، ويصب في الطاجن ويدخل في الميكروويف علي دقيقتين ويتم ضبط درجة الحرارة.

- كيكة المج

4 ملاعق دقيق

3 ملاعق سكر

3 ملاعق لبن

2 كاكاو

ملعقة زيت ونص ملعقة فانيايا وبيكنج بودر

التقليب جيدًا ووضعهم في المج مع مراعاة عدم ملء المج بالكامل ووضعه في الميكروويف علي درجة حرارة عالية ثم تخفيض الحرارة عندما نلاحظ ارتفاع الكيكة في المج.

- ساندوتش جبن سايحة

إذا كنتِ من عشاق الجبن يمكنك الحصول على ساندوتش ميكس جبن سايحة بمجرد وضع كمية من أنواع الجبن المختلفة كالجبن الرومي والشيدر والموتزريلا ووضعة داخل الميكروويف، وضبط التايمر لمدة ثواني.

- عمل المشروبات" النسكافية، الكاكاو باللبن والقهوة"

وضع المكونات الخاصة بكل مشروب والتقليب جيدا وضبط الحرارة وفي أقل من دقيقة تحصلين علي مشروبك بأقل جهد وأسرع وقت.

- للحصول على أكبر كمية ممكنة من عصير الليمون

نضع الليمون في الميكروويف لمدة 20 ثانية قبل عصره. وكذلك تجفيف الأعشاب الخضراء كالبقدونس، نضع البقدونس في الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة 3 دقائق.

استعادة قوام العسل

عند ترك برطمان العسل لفترة طويلة يتجمد وخاصةً في فصل الشتاء، لذلك ننزع غطاء برطمان العسل ونضعه في الميكروويف لمدة دقيقتين.

- ترطيب الخبز اليابس

نضع الخبز في منشفة مبللة داخل الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة 10 ثوان، ونكرر هذه العملية إذا ظل الخبز يابساً.

- تعقيم وتطهير ألواح التقطيع المصنوعة من البلاستيك

لتطهير لوحة تقطيع الطعام قومي بغسلها جيدا، ثم افركيها بنصف ليمونة، وبعدها ضعيها داخل الميكروويف لمدة دقيقة على درجة حرارة منخفضة، وبهذا تكوني قد قمتِ بتعقيمها والتخلص من كل ما بها من ميكروبات أو جراثيم.