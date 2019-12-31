طرق تنظيف الجمبري

يعتبر الجمبري من الأكلات اللذيذة التي لا غنى عنها، الا أن بعض السيدات لا يعرفن طرق تنظيفه في المنزل من خلال إخراج الكيس الرملي، والتي تقدمها "هُن". الطريقة الأولى Advertisements تعتبر تلك الطريقة التقليدية في تنظيف الجمبري وتتم من خلال استخدم طريقة فتح ظهر الجمبري بالسكين لفتح الظهر وبهذا الشكل يتم سحب الكيس الرملي بسهولة. الطريقة الثانية يمكنك من خلال قطع عنق الجمبري بالسكين دون أن تفصله، ثم يشد حبل الرملة عن طريق خلة الأسنان.

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