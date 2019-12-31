طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة

تعتبرالبطاطس باللحمة المفرومة، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداداها بطرق مختلفة.

وإليك طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي".

المقادير

½ ك لحم مفروم أحمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة الفلفل.

3 ملاعق كبيرة الزبدة.

بصلة صغيرة مفرومة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 ملعقة صغيرة أوراق الزعتر الطازج مفروم.

3 أكواب حليب.

3 أكواب جبن شيدر مبشورة.

6 بطاطس متوسطة مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة

- سخنى الفرن على حرارة 150 درجة مئوية.

ادهنى صينية بقليل من الزيت.

- فى طاسة كبيرة اطهى اللحم المفروم مع الملح والفلفل على نار متوسطة إلى عالية لمدة 5 إلى 7 دقائق، مع التقليب حتى يطهى اللحم جيداً، ثم صفيه.

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- اضيفى الزبد إلى حلة متوسطة وذوبيها على نار متوسطة إلى منخفضة.

- اضيفى البصل واطهيه لمدة دقيقتين مع التقليب حتى يصبح ليناً.

- اضيفى الدقيق وإطهيه مع التقليب المستمر لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تظهر الفقاعات على السطح، ارفعيه من على النار اضيفى الزعتر إلى المزيج وقلبيه.

- اضيفي اللبن إلى خليط البصل والدقيق وقلبيه، ثم سخنيه على النار حتى يغلى مع التقليب المستمر. عندما يغلى قلبيه لمدة دقيقة إضافية ثم إرفعيه من على النار .

- اضيفي كوبين من الجبن المبشور إلى المزيج وقلبيه حتى يذوب.

- رصى نصف كمية البطاطس فى الصينية، ثم إفردى اللحم المفروم فوقها وغطى اللحم بكمية البطاطس المتبقية.

صبي الصلصة بالجبنة المطهوة فوق البطاطس. غطي الصينية بالفويل، وادخليها إلى الفرن لتخبز لمدة 45 دقيقة.

- اخرجي الصينية ورشى الكوب الباقي من الجبن المبشور على الوجه، ثم ادخليها إلى الفرن مرة أخرى بدون غطاء الفويل لتخبز لمدة 15 إلى 20 دقيقة أخرى حتى يحمر الوجه وتصبح البطاطس طرية والصلصة تغلى وتكون فقاعات.

- اخرجيها من الفرن لتهدأ لمدة 5 دقائق قبل أن تقدمينها.