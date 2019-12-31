يقي من سرطان القولون.. تعرف على فوائد الديك الرومي

لا تخلو موائد أعياد الميلاد ورأس السنة من وجود الديك الرومي على السفرة، إذ أن الطائر ضخم الحجم يعتبر وجبة أساسية على المائدة في أوقات معينة من العام، وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر منتج للحوم الديك الرومي في العالم.

ويعد جزء من صدر الديك المشوي من دون جلد يوفر للجسم فيتامينات ب 6، 12، ومعادن مثل السيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، والبروستات، والرئة، والمثانة، والجلد، فضلا عن سرطان المريء وسرطان المعدة، تعد تلك بعض الفوائد التي ذكرها الموقعان الطبيان "هيلث لاين" وموقع "ميديكال نيوز توداي" .

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ويمتاز لحم الديك الرومي بأنه يحتوي على أحماض "أوميجا 3" الدهنية المضادة للالتهابات، ويتكون من عنصر الكولين، ويزود الجسم بالزنك، ويحتوي على الأحماض الأمينية، مثل "التربتوفان"، ويساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة، كذلك يحافظ على مستويات الأنسولين في الدم، كذلك يساهم في دعم مستويات صحية من السيروتونين في الجسم، مما يعزز اليقظة والمزاج الجيد.

ووفقًا للموقع الطبي " هيلث لاين" فانه يحتوي لحم الديك الرومي الغامق عادة على المزيد من الفيتامينات والمعادن، أكثر من لحم الديك الرومي الأبيض، ولذلك ينصح بتناول وجبة من الديك الرومي، حيث أنها تحتوي على 135 سعرة حرارية، و3.26 جرام من الدهون، وصفر من الكربوهيدرات، و24.70 جرام من البروتين، وتحتوي على أكثر من عنصر من العناصر الغذائية.