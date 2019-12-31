في أوروبا والدول المتقدمة الإهمال يقتل أيضا: وفاة مريضة سرطان بسبب مشرط

تعرضت امرأة في رومانيا لحادث أودى بحياتها، إذ أنها تعرضت لحروق خطيرة وذلك أثناء الاستخدام الخاطئ لمشرط كهربائي خلال العملية الجراحية التي خاضتها، إذ أنها كانت تستأصل ورما خبيثا.

وبحسب وزارة الصحة في رومانيا فقد حمل وزير الصحة هوراتيو مولدوفان، مسؤولية هذا الحادث إلى الأطباء الجراحين القائمين على العملية لعدم تقيدهم بقوانين الصحة العامة التي تمنع التطهير بمطهر كحولي أثناء استخدام المشرط الكهربائي، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

Advertisements

وتسبب الاحتكاك بين المادة المشتعلة والمشرط الكهربائي بحالة احتراق واشتعلت المريضة كالشعلة، حسب وصف النائب إيمانويل أونجورانو عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً "أقدم خالص التعازي لعائلة الماضي في بعيدا وأقول لهم علنا إنني سوف أقاتل لكي أعرف حقيقة المذنبين وأعاقبهم".

وأخمدت ممرضة الحريق بالاستعانة بدلو مياه رمته على المريضة، حسب ما روى شهود، وأصيبت المريضة بحروق طاولت 40 % من جسمها.