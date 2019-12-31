إليكي بعض النصائح لكي تظهري بإطلالة مكياج طبيعية

تتمنى معظم النساء الظهور بإطلالة مكياج طبيعية ، دون اعتماد طريق المبالغة الذي يضر أول ما يضر المظهر الخارجي للمرأة. وبما أن البساطة باتت مؤخرًا هي عنوان اللجوء للمكياج، قررنا سيدتي إفادتكِ ببعض النصائح التي ستساعدكِ في إظهار جمالكِ بشكل طبيعي عبر المكياج:

-كريم الأساس

من أولى وأهم النصائح التي يجب عليكِ الالتزام بها في هذا الإطار أن تختاري كريم الأساس والكونسيلر المناسب للون بشرتكِ؛ حتى تضمنين لنفسكِ بذلك إطلالة أقرب للطبيعة بشكل كبير.

-مزج المكياج

لا غنى عن القيام بهذه الخطوة حتى تتجنبين تكتل المكياج على بشرتكِ؛ لذا احرصي على تحقيق عملية المزج بشكل جيد سواءً كان ذلك عبر استخدام الفرشاة الطويلة أو البيوتي بليندر.

-الهاي لايت

إياكي والإكثار من هذا العنصر عند عمل كونتور لوجهكِ، فقط التزمي بإبراز لمعة وإشراقة بسيطة طبيعية للوجه.

-رسمة الحواجب

من المعروف أن الحواجب هي المفتاح الأساسي لجمال المرأة، لذلك ليس مطلوب منكِ سوى تهذيبها ورسمها بما يتناسب مع شكل وجهكِ؛ حتى تضفي بها مظهرًا ناعمًا على بشرتكِ.

-مكياج العيون

للظهور بشكل بسيط ومشرق، اكتفي بتحديد عيونكِ، كما ننصحكِ باستخدام الماسكرا لتكثيف وتطويل رموشكِ بشكل طبيعي.

ولكن في هذا الإطار، يفضل أن تبتعدي عن استخدام الرموش الصناعية في التجمعات العائلية للوك طبيعي في العيد.

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-أحمر الخدود

للحصول على وجنتين طبيعيتين، استخدمي أحمر الخدود باللون الوردي.

بل يفضل لكِ الابتعاد عن كونتور الوجه واستبداله بأحمر الخدود المناسب لك، لذا ينبغي عليكِ تعلم طريقة وضعه بطريقة صحيحة.

-الشفاة

قبل وضع الروج، لابد أن تكون شفاهكِ خالية تمامًا من الجفاف والتشققات حتى يعطيكِ التأثير المطلوب.

فقط التزمي بعمل سكراب مستمر؛ لترطيبها بشكل دائم.

-ألوان الروج

في النهاية، تجبني اعتماد ألوان الروج الأحمر وغيره من الألوان الصارخة، بل اختاري أحمر الشفاه باللون النيود وفقًا للون بشرتكِ؛ حتى تحصلين على إشراقة رائعة وطبيعية.

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