حيل ونصائح مكياج ذهبية لتكبير العيون والشفايف لإطلالة ساحرة

في إطار سعي الكثيرات للحصول على إطلالة مكياج تناسب بشرتهن من جهة وبعيدة تمامًا عن الأخطاء من جهة أخرى، سنستعرض لكن بعض النصائح الهامة التي يجب عليكِ إتباعها ما دمت تريدين التمتع بمظهر خالي من الشوائب:

-لبشرة مشرقة

1-وهنا سيتطلب منكِ الأمر بدايةً استخدام معقّم الوجه أو التونر إذ أنه يلعب دورًا مهمًا في إبراز جمال بشرتكِ حتى بعد استخدام الغسول، كما يساعد على أن يبقى المكياج ثابتًا لوقت أطول.

2-تطبّيق ظلال العيون باللون الزهري الفاتح واللمّاع على الجفن المتحرك، ليتم بعد ذلك إكمال إطلالتكِ بتطبيق أحمر شفاه بلون وردي أو باج على شفتيكِ.

3-أيضًا يُمكنكِ بدلًا من اللجوء إلى تقنية الكونتور، إبراز بعض عظام وجهكِ من خلال الاستعانة بالهايلايتر تحت حاجبيكِ مثلًا للإيحاء بأنها مرتفعة.

-لعيون ساحرة

4- أما عن وضع الآيلاينر، فيتم رسم 3 نقاط: الأولى على الزاوية الخارجية من عينكِ، الثانية في منتصف الجفن، والثالثة في الزاوية الداخلية من العين، ثم قومي بوصل هذه النقاط لتحصلي على خطّ آيلاينر مستقيم.

Advertisements

5-وفي حال أن لديكِ رغبة بتكبير عينيكِ، تجنبي استخدام ألوان ظلال العيون الداكنة وطبّقي الألوان الفاتحة معتمدةً اللون البني على عظمة عينيكِ، وليس فقط على الجفون المتحركة.

-لشفاه ممتلئة

6- قومي أولًا بتحديد الخط الأعلى لشفاهكِ عن طريق الاستعانة ببرونزر أغمق بدرجتين من لون بشرتكِ.

7-بعد ذلك طبقي ملمّع الشفاه في منتصف شفتيكِ للإيحاء بأنها أكثر انتفاخًا وامتلاءً.

8-عقب انتهاء الخطوة السابقة، اعمدي إلى تطبيق هايلايتر باللون الذهبي على حافّة الشفّة العليا لإبراز شفاهكِ وتسليط الضوء عليها.

قد يهمك أيضا:

إختاري أحمر الشفاه باللون النيود كي تحصلي على مكياج فرنسي ناعم

ثلاث صيحات مكياج براقة ومبهرة لحفل نهاية العام