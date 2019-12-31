إليك أجمل مكياج عيون سموكي بألوان الذهبي والبني

سهرات وأعراس الصيف ليس هناك أجمل من مكياج عيون سموكي ذهبي بني فهو مناسب جدا وأخف وأقل حدة لفصل الصيف مقارنة بالمكياج السموكي الأسود ويليق بجميع أنواع البشرة.

خطوات تطبيق مكياج عيون سموكي ذهبي بني:

في مكياج الصيف اول خطوة يجب القيام بها هي الحرص على تثبيت المكياج وعدم سيلانه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

طبقي البرايمر وبعد ذلك الكونسيلر على كلا الجفنين العلوي والسفلي.

طبقي البودرة المضغوطة او الحرة لثبيت المكياج واضاءة منطقة العين.

والان ابدئي بتطبيق مكياج العيون، ضعي طبقة من ظلال العيون باللون البيج على كامل الجفن العلوي ثم على الزاوية الخارجية للعين طبقي ظلالا باللون البني وصولا حتى منتصف الجفن.

- من الزاوية الداخلية للعين حتى منتصف الجفن العلوي طبقي ظلالاب اللون الذهبي الجليتر وفي منتصف الجفن قومي بدمج اللونين معاً .

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- ارسمي خط ايلاينر ناعم سائل بالريشة على منابت شعر الرمش العلوي للعين.

-ركبي الرموش الاصطناعية وكثفيها بالماسكرا.

- داخل بطانة العين طبقي الكحل باللون الاسود وتحت الرمش السفلي للعين قومي بتمويهه بالظلال البني.

- اضيئي دمعة العين بالهايلايتر الفاتح كذلك تحت عظمة الحاجب.

لاحمر الشفاه حددي شفتيك بقلم وردي من لون شفتيك ثم ضعي احمر شفاه وردي مطفأ او غلوس بحسب رغبتك.

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