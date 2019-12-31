أحدهما من شاه إيران.. حكاية أشهر "بروشين" امتلكتهما أم كلثوم

استطاعت كوكب الشرق أم كلثوم أن تبهر الجمهور بصوتها وكذلك إطلالتها التي كانت دائما ما تظهرها بعدد من الإكسسوار وأهمها عدد من البروش التي قدمت لها كهدايا في مناسبات مختلفة، من أشخاص مختلفين.

وتستعرض "هُن" قصة أشهر "بروشين" قدما لكوكب الشرق في ذكرى ميلادها اليوم، حسب الموقع الرسمي لأم كلثوم.

بروش إكليل اللؤلؤ

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‏يعتبر هذا البروش الأقرب لأم كلثوم وهو الذي دارت حوله قصة السرقة في فيلم "خيال مآتة"، وقد عرض ‏للبيع في مزاد من مزادات دار كريستيز عام 2009، وتعود أهمية هذا البروش ذو القيمة التاريخية، حيث حصلت عليه أم كلثوم من محمد رضا بهلوي شاه إيران السابق، بمناسبة زفافه على الأميرة فوزية، شقيقة ‏الملك فاروق ملك مصر السابق.‎

‏البروش القمري

لمن لا يعرف فإن البروش القمري أهدته لأم كلثوم، الشيخة منيرة الهلال زوجة ‏الشيخ دعيج السلمان الصباح الوزير الكويتي السابق، وكانت كوكب الشرق حريصة على ارتدائه بصورة متكررة، وهذا البروش هو المتاح ‏للعرض عبر موقع متحف أم كلثوم.، كونه يعد من أشهر إكسسواراتها، وهو على شكل هلال مصنع من 356 فص من الماس الحر. ‎

ويذكر أن أم كلثوم لمتلكت عددًا كبيرًا من الحلى والمجوهرات، التي لا تقدر بثمن لقيمتها التاريخية، حيث اقترنت باسم كوكب الشرق، منها ما ‏تم بيعه بالمزادات العالمية، ومنها ما هو متواجد في متحف أم كلثوم بمنطقة الروضة في المنيل.