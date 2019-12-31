تعرفي على طريقة وضع البلاشر الكريمي

البلاشر أو أحمر الخدود هو أحد مستحضرات المكياج التي تمنح الوجه إشراقةً وتوهجاً طبيعيين، فهو اللمسة السحرية الأخيرة في عملية تطبيق المكياج، التي تكمل مكياج المرأة وتبرز شكل وجهها، وتمنحها حيويةً وإشراقاً. إلا أن وضعه بشكل عشوائي وبطريقة غير صحيحة، يفسد شكل وجهك ويؤثر سلباً على مكياجك بشكل عام. بالتالي، إن لم تكوني على دراية تامة بطريقة وضع البلاشر الكريمي، سنعرفك إليها في هذا المقال، إضافة الى كل المعلومات التي تحتاجينها عن البلاشر.

أنواع البلاشر

يتوافر البلاشر أو أحمر الخدود بتركيبات عدة، وهي: البلاشر الكريمي، البلاشر البودرة، البلاشر المظغوط، والبلاشر الجل أو السائل. إلا أن البلاشر الكريمي هو الأفضل بينها، ويلائم معظم أنواع البشرة، باستثناء البشرة الدهنية التي تكون ذات مظهر لامع بسبب الزيوت الزائدة التي تفرزها. وذلك لأسباب، من أهمها، أنه يمنح المرأة لوكاً طبيعياً وبشرة نضرة ومشرقة. كما أنها سهل الاستخدام مقارنة مع أنواع البلاشر الأخرى، حيث بإمكانك تطبيقه بأطراف أصابعك أو بواسطة الإسفنجة، من دون الحاجة الى أي فرشاة، فضلاُ أنه يمنح البشرة لمسة لاعمة وجذابة، ويستمر لفترة أطول على البشرة مقارنة بأنواع البلاش الأخرى. علماً أنه مثالي لذوات البشرة الجافة، لأنه يجعل بشرتهن ندية ورطبة وذات مظهر نضر

أفضل أنواع البلاشر الكريمي

- NARS The Multiple: يتميز هذا البلاشر الكريمي من نارس، بتركيبته السلسة التي تثبت على البشرة لوقت طويل، وبشكله الذي يجعل عملية تطبيق البلاشر سهلة جداً.

- Chanel Les Beiges Healthy Glow Sheer Colour Stick: يشكل هذا البلاشر دعامة أساسية لحقيبة مستحضرات المكياج الخاص بالمرأة، فهو يتوافر بألوان عدة ليتناغم مع جميع ألوان البشرة، كما أن تركيبته ترطب البشرة وتمنحها النضارة والتوهج.

Advertisements

- Shiseido Minimalist Whipped Powder Blush: هذا البلاشر الكريمي ذو قوام رقيق يجعله يذوب في البشرة ليمنحها لمعاناً طبيعياً جذاباً. طبقيه بأطراف أصابعك لتحصلي على النتيجة المرجوة.

طريقة تطبيق البلاشر الكريمي

خذي كمية مناسبة من البلاشر الكريمي، وطبقيها على وجنتيك، من ثم قومي بتوزيعها بخفة باستخدام أطراف أصابعك. لكن، احرصي على توزيعه بالتساوي وعدم المبالغة والإكثار منه.

قد يهمك أيضا:

كيف تختارين درجة البلاش المناسب بحسب لون بشرتك على طريقة النجمات

طرق مفيدة لاستخدام أحمر الخدود تظهرك بأبهى حلة