زوج في دعوي تطليق: "رفضت أجيب لأمها عربية فقلبت حياتي جحيم"

أقام "عمر"، دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة، لاستحالة العشرة بينهما، بعد أن حولت زوجته، حياته إلى جحيم، فلم يعد يتحمل دخول منزله، وحملت الدعوى رقم 3211 لسنة 2019، ما زالت تنظر الآن أمام المحكمة، للفصل فيها.

يقول الزوج في حديه لـ"الوطن"، إنه تزوج منذ عام، ومن بداية زواجه، كانت زوجته دائمة الطلبات الخاصة بوالدتها، فكل شيء كانت تحتاجه الأم، كانت الزوجة تطلبه من زوجها، فشعر الزوج أنه تزوج الأم، وليست الابنة، حتى فاض به الكيل، وبدأت المشاكل تسلل إلى حياتهم، بسبب كثرة طلبات والدة زوجته، بعد أن رفض الزوج، الإنفاق على حماته.

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يتابع الزوج حديثه، بأن زوجته بدأت تضغط عليه بكل الوسائل، كي يستجيب لطلباتها، فبدأت الزوجة تمتنع عن تحضير الطعام، ولا تفعل شيء في المنزل، حتى أصبح المنزل عبارة عن مقلب للقمامة، ثم تركته وذهبت إلى منزل والدتها.

وبعد أسبوع، ذهب الزوج وصالحها، وعادت معه إلى منزلهم، وبعد شهر من ذلك، طلبت الزوجة من زوجها، أن يشتري سيارة لوالدتها بنظام التقسيط، على أن يدفع الزوج مقدم السيارة، وتدفع الأم باقي المبلغ على أقساط شهرية، وعندما رفض الزوج، دب الإهمال والفوضى إلى المنزل مرة أخرى، وكانت زوجته تنام في حجرة مجاورة، إلى أن تركت المنزل الأخرى، وهددته بطلب الطلاق، لعدم احترامه لرغباتها.

لذلك أقام الزوج دعوى التطليق، بعد أن فقد الأمل في تغير أحوال زوجته، وانصلاح أحوالها.