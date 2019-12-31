خناقة على الهواء بين مؤسسي جروب "حد شاف جوزي"

وقعت مشاداة على الهواء بين رشا بدر عبدالسلام زوجة لاعب الزمالك السابق جمال حمزة، والدكتورة إسراء حسني نصير، مشرفي جروب "حد شاف جوزي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك خلال إجراء الأخيرة مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E".

وقالت "نصير"، إن رشا بدر خرجت من إشراف المجموعة بعدما أعلن البعض عن تقديم بلاغات ضد المجموعة ومؤسسيها، خوفًا من المسائلة القانونية.

وقالت نصير، إن مؤسس الجروب شخصية وهمية، بينما أدعت رشا عبدالسلام أن مؤسس الجروب رجل لديه حساب وهمي باسم امرأة، بدليل أنها حينما طلبت منه رقم "واتساب" للتواصل رفض.

بينما اتهمت فاتن شعبان رزق إحدى مؤسسات الجروب، رشا بدر بأنها كانت تشارك في الجروب وتنزل بعض المنشورات، بهدف جمع الأموال من خلف الجروب.

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وأوضحت "شعبان"، أنها أنشئت الجروب من أجل "الحافظ على البيوت، وأن محدش يخون مراته".

ونفت رشا بدر ذلك، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل أنا في جروبي كل البنات بينزلوا لينكاتهم، وجروبي فيه 2300، ومش اسمه جروب شقط جوزي".

وأثارت الاتهامات المتبادلة مشادة واسعة كادت أن تتطور على الهواء، فيما حاول الإعلامي وائل الإبراشي السيطرة على الضيوف.

يذكر أن "حد شاف جوزي" هي مجموعة جديدة أثارت الجدل عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تنشر خلالها السيدة صورة لزوجها وتسأل عن سلوكه، وتجيبها بعض السيدات بردود سلبية.

المجموعة أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، وخصص الإعلامي وائل الإبراشي فقرة ليومين متتاليين من برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E" لمناقشة فكرة الجروب.