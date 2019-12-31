لطالما استقطبت نقوش الحناء الهندية اهتمام كثيرات من النساء، نظراً الى جمالها وحرفيتها، حيث تُرسم على اليدين والأصابع بأسلوب متقن جداً لتجعلها قبلة للأنظار. فإن كنت من محبات نقوش الحناء الهندي، تابعينا في هذا المقال لنعرفك الى أجمل نقوش الحناء الهندي 2020.

نقش حناء هندي يحاكي الطبيعي

تتميز نقوش الحناء الهندي في الإجمال، بأنها مستلهمة في غالبيتها من الورود والطبيعية الهندية، كما تتميز بكثافتها ونعومتها في الوقت نفسها، فهي نقوش حناء نافرة تجعل مظهر المرأة مفعماً بالأنوثة والجمال. وتسيطر ثلاثة ألوان على نقش الحناء الهندي، يأتي في مقدمها البني، ثم الأسود يليه البني المائل الى البرتقالي. انطلاقاً من ذلك، بإمكانك اعتماد نقش حناء بني يمثل مجموعة ورود بأحجام مختلفة ومتلاصقة في ما بينها، تمتد من البنصر وصولاً الى معصم اليد، وهو نقش حناء ناعم وفخم في الوقت نفسه يمنح يديك مظهراً جذاباً. كذلك، ننصحك باعتماد نقش أشعة الشمس على راحة اليد، أو اختيار نقش حناء يمثل أوراق الأشجار والزهور ودوائر ناعمة باللون البني، والتي تمتد بين الأصابع وراحة اليد وصولاً الى المعصم. كما بإمكانك اعتماد نقوش حناء هندية بزخارف نباتية أدق وأصغر تكون نافرة وتغطي اليد بأكملها.

نقش حناء هندي بسيط بألوان تقليدية

يعدّ البني والأسود من أكثر الألوان استخداماً في نقوش الحناء الهندي. وفي المقابل، تتنوع نقوشات الحناء، التي غالباً ما ترسم على اليدين والأصابع، بطريقة ناعمة تضفي على المرأة الكثير من الجمال والجاذبية. فإن كنت من محبات رسومات الحناء الناعمة بالألوان الأسود أو البني، بإمكانك اعتماد نقش حناء هندي ناعم غير معقد يكون ممتداً على طول الأظافر بطريقة دائرية بسيطة، أو بطريقة هندسية نافرة. كما بإمكانك اختيار نقوشات الحناء التى تمثل الورود والأزهار بمختلف أشكالها وأحجامها، وهي عادة ما تكون ممتدة من الأصابع امتداداً الى راحة اليدين والكفين، بطريقة متناسقة جداً ومتناغمة. إضافة الى ذلك، بإمكانك اختيار نقوشات الحناء المرسومة بطريقة معاكسة بين الأصابع واليدين، وهي نقوشات مميزة جداً تلف الأنظار.

نقش حناء هندي جديد

Advertisements

تتوافر حالياً، الكثير من نقوشات الحناء الهندي الجديدة التي تشمل الألوان القوية، مثل الأخضر والفوشيا والبنفسجي والأحمر والفضي، والتي تضفي على إطلالة المرأة لمسة منعشة وأنثوية. بإمكانك مثلاً، اعتماد نقش حناء ناعم على اليدين بنقشة كبيرة ناعمة تأتي مموّجة وتمتد من الأصابع وحتى معصم اليد، وذلك باللون الذي ترغبين فيها، كالأخضر أو الأحمر. كذلك، بإمكانك اعتماد نقش حناء ناعم بجميع أشكال الأزهار الكبيرة والصغيرة، بطريقة نافرة وواضحة جداً.

نقش حناء هندي مميز

إضافة الى نقوش الهناء الهندي التي تمثل الطبيعة والورود والنباتات، بإمكانك اختيار شيء مختلف، مثل نقش حناء هندي يجسد الطاووس المعروف بجماله، والذي يزين راحة اليد وكف اليد في آن، مروراً بالأظافر. كذلك، يمكنك اعتماد نقش حناء هندي يلائم الحفلات والمناسبات، يكون عبارة عن دوائر تبدأ 5صغيرة وتنتهي وروداً بأشكال مختلفة تزين يد المرأة وأظافرها، بأسلوب غاية في الروعة والأنوثة، وذلك باللون البني الداكن، واللون البني المائل الى البرتقالي. وإن كنت من محبات نقوش الحناء المزخرفة جداً والكثيفة جداً، بإمكانك اعتماد إحدى الرسومات التي يتم نقشها على يديك الاثنين بشكل متواز، بالألوان الأسود والبني المحروق والبني المائل الى البرتقالي، على أن تكون ممتدة من الأظافر مروراً باليد، وصولاً الى الذراع.

قد يهمك أيضا:

"الحناء" نقوش تراثية وعادات عربية متنوعة ارتبطت بالزواج منذ عصر الفراعنة

أفكار لطيفة لرسومات حناء على شكل خواتم يمكنك تنفيذها بخطوات بسيطة