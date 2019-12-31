موديلات بلايز للوك الكاجوال والسهرة

تعتبر البلايز من أكثر قطع الأزياء التي توجد في خزانة كل فتاة، وذلك نظرا لأن الكثير من الإطلالات لن تكون بالشكل الأمثل بدونها. موديلات بلايز متعددة تصلح لارتداء للوك الكاجوال وكذلك لوك السهرة، موديلات بلايز تناسب كل المواسم، ولهذا اخترنا لك أحدث الموديلات لكي تنتقي منها ما يناسب ذوقك.

بلايز بصيحة البولكا دوت ولكنها شفافة، يمكن ارتدائها مع البليزر أو مع الجاكيت الطويل في الخريف أو الشتاء، بلوزة بكم منفوش ستكون مميزة للغاية إذا قمت بارتدائها مع بنطلون جينز وانتعلت حذاء بكعب عال. اختاري بلايز بكم طويل ونسقي معها بنطلون جينز، ولا تفوتي السكارف المزركش لسهرة لا تقاوم.

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