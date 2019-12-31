- 1/2
- 2/2
القاهرة - لايف ستايل
تعتبر البلايز من أكثر قطع الأزياء التي توجد في خزانة كل فتاة، وذلك نظرا لأن الكثير من الإطلالات لن تكون بالشكل الأمثل بدونها. موديلات بلايز متعددة تصلح لارتداء للوك الكاجوال وكذلك لوك السهرة، موديلات بلايز تناسب كل المواسم، ولهذا اخترنا لك أحدث الموديلات لكي تنتقي منها ما يناسب ذوقك.
بلايز بصيحة البولكا دوت ولكنها شفافة، يمكن ارتدائها مع البليزر أو مع الجاكيت الطويل في الخريف أو الشتاء، بلوزة بكم منفوش ستكون مميزة للغاية إذا قمت بارتدائها مع بنطلون جينز وانتعلت حذاء بكعب عال. اختاري بلايز بكم طويل ونسقي معها بنطلون جينز، ولا تفوتي السكارف المزركش لسهرة لا تقاوم.
قد يهمك أيضا:
طُرق لدمج سترة البلايزر بطبعة الترتان لإطلالة شتوية أنيقة
الجاكيت البلايزر من القطع الأساسية الأفضل للمناسبات الرسمية
كانت هذه تفاصيل خبر موديلات بلايز للوك الكاجوال والسهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.