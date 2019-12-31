شاهد| أب شيطان .. اغتصب طفلته لمدة 4 سنوات وماتت أثناء الولادة!!

توفيت طفلة تبلغ من العمر “13 عاما” في البرازيل، بعد أن تعرضت للاغتصاب على يد والدها البالغ “36 عاما”، لمدة 4 سنوات.

وأعلنت الشرطة أن الطفلة “لوانا كيتلان”، توفيت قبل عيد الميلاد “الكريسماس” بعد نقلها إلى المستشفى، وهي تعاني من آلام حادة في البطن، عندما اكتشف الأطباء أنها حامل في الشهر السابع.

كما تم تشخيصها بأنها مصابة بفقر الدم الحاد “الأنيميا”، وولدت رضيعا سابقا لأوانه، إلا أنه نجا من الموت.

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ومع ذلك، تدهورت الحالة الصحية للمراهقة سريعا، وأظهرت الاختبارات أنها تعاني من تعقيدات طبية منها انخفاض ضغط الدم وتليف الكبد ومياه على الرئة.

وتم نقل الفتاة جوا إلى مستشفى متخصص، إلا أنها توفيت في الطريق.

وأصدرت الشرطة أمرا بالقبض على الاب بعد هروبه، وتم اعتقاله بعد أسبوع، ومثل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على الأطفال والقتل الخطأ.