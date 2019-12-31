أسباب وأعراض جفاف الفم وعلاجه

قد يشعر البعض بحدوث جفاف للبشرة قد يكون سببه عوامل الجو، إلا أن حدوث جفاف دائم في الفم لا يعرفه سببه والذي يفسره البعض أن صاحبه قد يكون مصاب مبرض السكر، ولذلك توضح "هُن" أسباب حدوث ذلك ومضاعفاته وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أسباب جفاف الفم

الأدوية

تؤدي مئات الأدوية، بما في ذلك العديد من الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية، إلى الإصابة بفم جاف كأحد الأعراض الجانبية، إن من بين الأنواع الأكثر احتمالاً في التسبب في حدوث مشكلات بعض الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والقلق وكذلك بعض مضادات الهيستامين ومضادات الاحتقان ومرخيات العضلات وأدوية تخفيف الألم.

التقدم بالعمر

يعاني العديد من كبار السن الفم الجاف كلما تقدموا في العمر. تتضمن العوامل المساهمة في الإصابة استخدام بعض الأدوية وتغييرات في قدرة الجسم على معالجة الأدوية والتغذية غير الملائمة والمعاناة بمشكلات صحية لفترة طويلة.

علاج السرطان

يمكن أن تغير أدوية العلاج الكيميائي طبيعة اللعاب والكمية التي يتم إنتاجها، قد يكون ذلك مؤقتًا مع عودة التدفق الطبيعي للعاب بعد استكمال العلاج، يمكن أن تتلف العلاجات الإشعاعية الموجه للرأس والرقبة الغدد اللعابية، مما يتسبب في انخفاض ملحوظ في إنتاج اللعاب، قد يكون ذلك أمرًا مؤقتًا أو مستمرًا، بناءً على جرعة الإشعاع والمنطقة المعالجة.

تلف الأعصاب

يمكن أن تؤدي الإصابة أو الجراحة، التي تسبب تلفًا للأعصاب في منطقة الرأس أو الرقبة، إلى الإصابة بالفم الجاف.

الحالات الصحية الأخرى

يمكن أن يكون الفم الجاف بسبب بعض الحالات الصحية، مثل داء السكري والسكتة الدماغية والعدوى الفطرية (السلاق) في الفم أو مرض الزهايمر أو بسبب أمراض مناعية ذاتية، مثل متلازمة شوغرن أو فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يمكن أن يساهم الشخير والتنفس مع الفم مفتوح أيضًا في الإصابة بالفم الجاف.

التدخين وتناول الكحوليات

يمكن أن يزيد شرب الكحول والتدخين أو مضغ التبغ من أعراض الفم الجاف.

تعاطي المخدرات الترويجية

يمكن أن يسبب تناول الميثامفيتامين الإصابة المزمنة بالفم الجاف وتلف الأسنان، وهي حالة تُعرف أيضًا بـ "الفم الميثامفيتامين"، يمكن أن تسبب الماريجوانا أيضًا جفافًا بالفم.

أعراض جفاف الفم

جفاف الفم ولزوجة لعابه

وجود لعابٍ سميكٍ ولزج

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نفس برائحة كريهة

صعوبة في المضغ، والكلام والبلع

جفاف وآلام الحنجرة وبحّة الصوت

جفاف السان

تغير مذاق الأشياء

صعوبة تركيب الأسنان الصناعية

مضاعفات جفاف الفم

زيادة الترسبات (البلاك) وتسوس الأسنان وأمراض اللثة

تقرحات الفم

الإصابة بالعدوى الفطرية في الفم (فطريات)

القروح أو الجلد المشقوق في زوايا فمك أو الشفاه المتشققة

سوء التغذية بسبب وجود مشاكل في المضغ والبلع

علاج جفاف الفم

تغيير الأدوية التي تسبب جفاف الفم

إذا كان الطبيب يعتقد أن الأدوية هي السبب، فقد يعدّل الجرعة أو يبدّل الدواء بدواء آخر لا يسبب جفاف الفم.

التوصية بمنتجات ترطيب الفم

يمكن أن تشمل هذه المنتجات غسول الفم المتاح دون وصفة طبية أو اللعاب الاصطناعي أو المرطبات لترطيب الفم، وقد يفيد غسول الفم المخصص لجفاف الفم، خاصة الأنواع التي تحتوي على الزيليتول، مثل غسول جفاف الفم بيوتين وغسول جفاف الفم أكت دراي، الذي يوفر حماية من تسوس الأسنان أيضًا.

وصف الأدوية التي تحفز إنتاج اللعاب

قد يصف الطبيب بيلوكاربين (سالاجين) أو سيفيميلين (إيفوكساك) لتحفيز إنتاج اللعاب.