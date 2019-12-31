الامارات | أفراح الشبيبي وباوزير

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام كرامة أحمد الشبيبي حفلاً بمناسبة زفاف نجله ياسر الى كريمة سعيد عبدالله باوزير، وذلك في صالة المشرف بأبوظبي. وحضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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