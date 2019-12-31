الامارات | هيئة تنمية المجتمع في فعالية «همم للمستقبل»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور هيئة المعرفة والتنمية البشرية في فعالية «همم للمستقبل»، التي نظمتها شركة «لينكد إن» بالتعاون مع شريفة يتيم، المستشارة في دمج أصحاب الهمم ومحلل سلوك معتمد، بهدف تعزيز التوظيف الدامج لأصحاب الهمم وتمكينهم من الوصول إلى فرص عمل هادفة ومتكافئة تضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتوظيفهم لطاقاتهم وقدراتهم بما يحقق لهم استقلالية مالية وتمكيناً أكبر في الحياة والمجتمع. وتأتي الفعالية انطلاقاً من أهمية رفع الوعي المجتمعي بشكل عام ووعي أصحاب الأعمال بشكل خاص، بحقوق أصحاب الهمم في العمل والدور الإيجابي الذي يمكنهم لعبه في المؤسسات ضمن مختلف المواقع الوظيفية. وتسعى هيئة تنمية المجتمع إلى تطوير ثقافة مجتمعية تدرك ضرورة تمكين أصحاب الهمم ومناصرة حقوقهم من خلال رفع الوعي حول هذه الحقوق ومنها الحق في العمل. كما تشرف هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على ضمان تطبيق محور سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم تحت مظلة استراتيجية دبي للإعاقة 2020. وقالت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن وعي مؤسسات القطاع الخاص ومبادرتها لتنظيم فعاليات تدريب وتوظيف لأصحاب الهمم يؤكد انتماءها لخطط التنمية المجتمعية المستدامة للإمارة، ويبرهن على أهمية تكامل الأدوار لتحقيق مجتمع صديق بالكامل ودامج وممكن لأصحاب الهمم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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