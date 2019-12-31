الامارات | «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» يحتفي بالذكرى 250 لولادة بيتهوفن

شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» يحتفي بالذكرى 250 لولادة بيتهوفن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية بنسخته التاسعة ليصحب عشّاق الموسيقى الكلاسيكية في الإمارات في رحلة مميزة عبر أعرق الأعمال الموسيقية من العالمين العربي والغربي. ويحتفل موسم هذا العام بالذكرى 250 لولادة الملحن الألماني الأشهر في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية لودفيج فان بيتهوفن، حيث تحيي أوركسترا هامبورغ السيمفونية حفلاً خاصاً لأداء السمفونية التاسعة لبيتهوفن يوم 5 فبراير المقبل على خشبة مسرح ميدان دو.

ويأتي الاحتفال باسم بيتهوفن هذا العام تكريماً لإبداعات الملحن الألماني على مدى مسيرته الفنية التي امتدت لنحو 45 عاماً، أنتج خلالها أكثر من 722 مقطوعة موسيقية، لكن اسم بيتهوفن ارتبط على مر تاريخ الموسيقى الكلاسيكية بالسيمفونيات التي أبدعها، لتكون سيمفونيته التاسعة والأخيرة درّة تاج نتاجه الموسيقي. وقبل وفاته بثلاثة أعوام، وقّع بيتهوفن رائعته السيمفونية التاسعة، والتي افتتح معها عصراً جديداً للتراث الموسيقي العالمي، لما مثلته من قطيعة مع العصر الكلاسيكي، وبشّرت بانطلاق عصر الموسيقى الرومانسية. وسيقف أكثر من 100 عازف وعازفة من أوركسترا هامبورغ السيمفونية وأكثر من 70 مغنياً على خشبة مسرح ميدان دو في جزيرة ياس ليؤدوا المقطوعة الملحمية.

كما يشهد برنامج الاحتفالية لهذا العام حضور عازف البيانو ديفيد فراي، الذي سيفتتح أولى حفلات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية بحفل خاص تحت اسم «كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي عازفي البيانو لباخ»، حيث ستشهد خشبة مسرح المجمّع الثقافي يوم 28 يناير أداء عازفي البيانو فراي وإيمانويل كريستين وأودري فيجورو وجاك روفيه، لمقطوعات كونشيرتو لباخ، وترافقهم أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة. وفي يوم 1 فبراير، ستصحب الموهبة الفرنسية الشابة ليز دو لا سال عشّاق البيانو في حفلٍ فردي.

وتقدم النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها يوم 7 فبراير ليكون مسك ختام الاحتفالية على خشبة مسرح ميدان دو، كما تشارك النجمة الصاعدة المصرية سناء نبيل في أول حفلٍ لها في أبوظبي يوم 6 فبراير على خشبة مسرح المجمّع الثقافي، تحت اسم «ليلة سلطنة» مع فرقة تضم بعض ألمع العازفين المصريين الموهوبين.