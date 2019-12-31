الامارات | «فن» تأخذ اليافعين في رحلة سينمائية إلى تاريخ الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «فن» تأخذ اليافعين في رحلة سينمائية إلى تاريخ الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت «فن» المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، ضمن المخيم «فانتاستيك» الشتوي الذي أقيم خلال الفترة من 22 إلى 29 ديسمبر في معهد الشارقة للفنون، سلسلةً من ورش العمل حول صناعة الأفلام والإنتاج السينمائي، بالتعاون مع «لايتس كاميرا ليرن»، المؤسسة المعنية بتمكين الأطفال وتعليمهم وتثقيفهم من خلال فنون صناعة الأفلام السينمائية، تمحورت هذا العام حول تعريف الناشئة بتاريخ دولة الإمارات وثقافتها.

وبدأت فعاليات المخيم الذي يستهدف الأطفال واليافعين الذين تراوح أعمارهم بين 9 و15 عاماً، برحلة ثقافية تعليمية إلى متحف الشارقة للتراث، هدفت إلى إغناء مخيلة المشاركين بأفكار ملهمة تساعدهم على التعبير عن أنفسهم عبر صناعة الأفلام، تلتها جلسة عصف ذهني ناقشوا فيها العديد من الآراء والأفكار وتعلموا طريقة تحويلها إلى مادة سينمائية، كما تعرفوا إلى مفاهيم كتابة السيناريو والبروفات، والتمثيل والتصوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.

واستهدف المخيم الذي كان بمثابة مقدمة حول فن السينما، تدريب المشاركين وتزويدهم بالمهارات الأساسية لصناعة الأفلام عبر سلسلة ورش تساعد الطلاب على فهم لغة السينما وتعلم كيفية الاستفادة منها للتعبير عن مخيلاتهم الإبداعية في عالم السينما ورواية القصص، وتمحور هذا العام حول التعريف بثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وقدمت مؤسسة «فن» للطلاب بعمر 17 عاماً فما فوق ممن شاركوا في ورش العمل التي نظمتها المؤسسة في وقت سابق حول صناعة السينما والتحرير، جلسات تدريبية مع المدربين المتخصصين في المخيم، حول أسرار فنّ صناعة المحتوى.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة الدولي للأطفال واليافعين: «جاء تنظيم هذا المخيم الشتوي المتخصص تأكيداً على التزامنا باطلاع الأجيال الجديدة على تراث دولة الإمارات العريق وتفاصيل الحياة اليومية لشعبها، وتسليط الضوء على ثقافتنا ولغتنا وتاريخنا عبر بوابة صناعة الأفلام السينمائية».

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وأضافت: «وفي إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة لتطوير الصناعات الإبداعية في الشارقة والإمارات من خلال تمكين الشباب في مجال الفنون الإعلامية، أتاح هذا المخيم المتنوع الذي يجمع بين التعليم والترفيه للمشاركين فرصة التعرف عن كثب إلى الثقافة الإماراتية الغنية وحرفة صناعة الأفلام بأسلوب يجمع بين المعلومات النظرية والتدريب العملي، الأمر الذي ساعدهم على إتقان فنّ صناعة وتصميم الأفكار، وتقنيات التخطيط والتنفيذ لتحويل تلك الأفكار الإبداعية إلى عمل سينمائي ملهم».

واختتم المخيم بحفل أول من أمس، تضمن عرضاً للأفلام، حيث حضر المشاركون برفقة عائلاتهم الأفلام التي صنعوها خلال الورش.

يذكر أن مؤسسة «فن» نظمت مخيم «فانتاستيك» برعاية مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وقدمته شركة «لايتس، كاميرا، ليرن» العالمية غير الربحية والمتخصصة في إنتاج محتوى تعليمي ترفيهي من صنع الأطفال وموجّه للأطفال.

الرحلة هدفت إلى إغناء مخيلة المشاركين لتساعدهم على صناعة الأفلام.

المشاركون حضروا برفقة عائلاتهم الأفلام التي صنعوها خلال الورش.