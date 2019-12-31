الامارات | أفراح النعيمي والكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النعيمي والكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله محمد النعيمي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة المرحوم علي حمدان الكتبي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة مجلس زاخر بالعين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.