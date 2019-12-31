الامارات | المحطة النووية الروسية العائمة تبدأ توليد الكهرباء

شكرا لقرائتكم خبر عن المحطة النووية الروسية العائمة تبدأ توليد الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت محطة الطاقة النووية الروسية العائمة بتوليد الطاقة الكهربائية بعد رحلة طويلة عبر المحيط المتجمد الشمالي، ورست السفينة «أكاديمك لومونوسوف» -وفقاً لموقع بزنس إنسايدر- في بلدة بيفيك النائية في شهر سبتمبر الماضي حيث بدأت أولى عملياتها لإنتاج الطاقة، وهي أول محطة نووية عائمة في العالم. وتتوقع روسيا أن يوفر تشغيل المفاعلين النوويين الطاقة لـ100 ألف منزل، لكن ذلك أثار قلق أنصار حماية البيئة من الآثار السلبية لهذه المحطة العائمة. وشبّه منتقدو الخطة الروسية سفينة أكاديمك لومونوسوف «بتشيرنوبل على الجليد» أو بسفينة «تيتانيك نووية»، وعلى الرغم من إكمال السفينة الروسية لرحلتها دون حوادث، إلا أنها تثير قلق أنصار حماية البيئة نظراً لحجم الكارثة التي يمكن أن تتسبب فيها.

وتسير دول العالم على خطى روسيا في تطوير محطات نووية عائمة، إذ أعلنت الصين خلال العام الجاري عن خططها لبناء 20 محطة طاقة نووية عائمة ستطفو في بحر الصين الشرقي والجزر الاصطناعية الصينية لتوليد الطاقة الكهربائية.

والمفروض أن مصممي المحطة النووية العائمة قد أخذوا في حسبانهم تأثيرات الأمواج الكبيرة وسوء الأحوال الجوية عليها وطوروا طرائق لحمايتها، لكن ازدياد عدد المفاعلات النووية العائمة لن يكون تطوراً مطمئناً مع بداية العام الجديد.

20 محطة عائمة أعلنت الصين عن خططها لبنائها