الامارات | أفراح آل هديب المصعبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة آل علي بن صالح الهديبي المصعبي حفلاً بمناسبة زفاف نجلها خالد حسين علي الهديبي المصعبي الى كريمة خالد علي صالح الهديبي المصعبي، وذلك في قاعة الاحتفالات بالوثبة في أبوظبي. وحضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة. وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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