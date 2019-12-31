الامارات | أفراح الكثيري والعامري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام طارق محمد كرامة الصقير الكثيري حفلاً بمناسبة زفاف أنجاله، محمد الى كريمة جمال ناصر سعيد الشرعي الكثيري، وطحنون الى كريمة سعيد ناصر سعيد الشرعي الكثيري، وسلطان الى كريمة محسن صالح سويدان العامري، وذلك في قاعة الاحتفالات بالوثبة في أبوظبي. وحضر الحفل عدد من المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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