ترند Street Style لربيع وصيف 2020

ترند ربيع وصيف 2020 كان بارزاً في أسابيع الموضة الشهر الماضي على أجساد مدوّنات الموضة والفاشينيستا بلباسStreet Style ، كما ظهر على منصات عروض خريف 2019... من كل أسبوع عرضنا لكِ سيدتي آخر ترند واتجاه للموضة. من ميلانو اخترنا الفخامة والتي لا تجرؤ أي مدينة أخرى على تحديّها بدءًا من ميسوني صاحب المجموعة الدافئة وحتى خيّاط برادا الاستثنائي، إلى جيل ساندر فبوتيغا فينيتا بالشورتات الجلدية، وأناقة برادا مع البنطال الواسع، والأكمام غير التقليدية، والكتفين العريضين، والأشكال النابضة بالحياة. أسبوع لندن قدم مجموعة كبيرة واتجاهات جديدة يمكن ارتداءها في ربيع 2020 .من باريس وقع اختيارنا على فساتين سهرة وفساتين خطوبة، والجمسبوت والسراويل والسترات الكلاسيكية والفساتين الناعمة مع الكتفين المنسدلتين أوالكميّن المنتفخين المنفصلين.

من ما سبق إليكِ أهم اتجاهات ربيع وصيف 2020

التنورة بطول الركبة تعود إلى الواجهة بعد سنوات لتصبح موضة الموسم الجديدة غالباً مع بلوزات بربطات عنق وبلايزر مع بوط عال.

مدارج خريف 2019انغمرت باللون البيج والأبيض والجملي من الرأس إلى الحذاء. ترند ظهرت في الجمبسوت والفساتين والترنش. إلى البيج، ظهرت الألوان الفاقعة كالفوشيا والبرتقالي والأحمر والأصفر.

ستايل السبعينات والثمانينات من الأحذية الضخمة بألوان فاقعة.

الفساتين التول الواسعة مع البوط ذات الساق القصير أو السنيكرز

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الشورت الجلد الذي يمكن أن تستفيدي منه في المناسبات الرسمية والعادية.

الأحذية المنقطة

الأحذية المزخرفة هي اختياراتنا المفضلة، بدءًا من الرسوم المستوحاة من الطراز القديم والكريستالي إلى المطبوعات المرقطة.

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