لمرضى السكر.. طريقة عمل المدلعة

المدلعة، نوع من أنواع الحلوى تشتهر بها مدينة طنطا، وتتميز هذه الحلوى بأنها آمنة ومناسبة لجميع الأشخاص وخاصة لأصحاب مرض السكر، الذين تسبب لهم دائما الحلوى قلقا، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل المدلعة، بمقادير وطريقة تحضير أميرة أبو شنب. المقادير نصف كيلو سميد بسبوسة خام كوب حليب كوب سكر معلقة شربات خفيف كوب جوز هند فانيليا كوب سمن Advertisements كنافة كوب سكر بودرة كوب كريم شانتيه خام طريقة تحضير تحضير طبقة البسبوسة بالطريقة العادية ضيفي جميع المكونات على السميد، مع مراعاة عدم تعجنها. ضعي المكونات في صينية سهلة الفتح وأدخليها الفرن. حضري الكنافة بالطريقة العادية، اضغطيها في صينية سهلة الفتح وضعيها في الفرن. حضري طبقة الكريمة، واخرجي الكنافة والبسبوسة من الفرن واتركيهم حتى يبردوا.

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