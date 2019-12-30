"القاهرة للتنمية" تتابع بلاغ ناجية من العنف ضد أحد الأطباء بالإسماعيلية

أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أنها تتابع أزمة السيدة "ش.ش"، التي قامت بتحرير محضر بقسم الشرطة برقم 4374 لسنة 2019، ضد طبيب النساء والتوليد "س. ط" بأحد المستشفيات العامة، بسبب سوء التعامل والإهمال الطبي الذي تعرضت له خلال إجرائها لعملية جراحية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها أوفدت محامية، لحضور التحقيق في شكوى السيدة بمديرية الصحة بالإسماعيلية، والتي حملت رقم 954 المقدمة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.

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وتعود أحداث الواقعة إلى قيام الطبيب "س.ط" بإجراء عملية كحت وتفريغ محتويات الرحم بعد تعرض السيدة "ش. ش" للإجهاض، دون استخدام بنج، وعند صراخ الشاكية من شدة الألم وطلبها الحصول على بنج أو أي مسكن، قام الطبيب بنهرها وسبها قائلا: "مش انتو جيتوا مستشفى ببلاش استحملوا بقى"، كما قام بضربها على قدمها بسبب استمرارها في الصراخ من شدة الألم -بحسب الشكوى-، وعند انتهاء المحلول المعلق لها ظلت تنادى على أي شخص من العاملين بالمستشفى من أطباء، أو ممرضات لإزالة المحلول حتى تخرج من المستشفى، ولكنهم رفضوا في بادئ الأمر ثم وافقوا بعد ذلك.

وفي أثناء ذلك كانت إحدى أقارب الشاكية تحاول الدخول إليها لمنعهم زوجها من الدخول لأن المستشفى تمنع دخول الرجال إلى قسم النساء والتوليد، ولكنهم رفضوا دخولها هي الآخرى، وبعد المشاحنات وافقوا في النهاية، مما جعل الشاكية تتوجه لتقديم شكوى إلى مديرية الصحة بالإسماعيلية، فور خروجها من المستشفى، والتي تم التحقيق فيها أمس الأحد.

كما قامت بتحرير محضر في قسم الشرطة ومازال البلاغ قيد التحقيق وتحريات المباحث حتى تاريخه.