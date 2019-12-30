"قومي المرأة" يشارك في "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، اللقاء الجماهيري الثاني بقرية تطون، إحدى القرى التابعة لمركز إطسا، بالتعاون مع محافظة الفيوم وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وليلى طه مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وبحضور أكثر من 1500 من أهالي القرية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

جاء ذلك ‎فى إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، والتي تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنها تعقد لقاء جماهيريًا بالشباب والأهالي بقرية "تطون" بمركز إطسا؛ كونها واحدة من أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، حيث إنها تعد أكثر قرية خرج منها هجرة غير شرعية قبل عام 2016 وتعرض 160 من شبابها للغرق نتيجة لذلك.

وتابعت وزيرة الهجرة أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على توعية الشباب، وكذلك الأمهات لتأثيرهن المباشر على أبنائهن في اتخاذ قرار الهجرة غير الشرعية.