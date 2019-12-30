بعد غياب 4 أسابيع عن السوشيال.. هكذا ظهرت يسرا اللوزي بدون "فلاتر"

نشرت النجمة يسرا اللوزي، صورة جديدة تكشف عن ملامحها بدون مكياج، في إشارة منها أنها منشغلة بتصوير عمل فني جديد.

وشاركت اللوزي، هذه الصورة بعد فترة غياب امتدت لـ4 أسابيع، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، وظهرت فيها بوجه خالٍ تمامًا من الماكياج، و"الفلاتر"، معلقة عليها "الاستيقاظ بعد ليلة تصوير طويلة، بدون ماكياج، بدون فلاتر".

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يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في رمضان 2019 في مسلسل "كلبش3" وظهرت ‏كضيفة شرف في مسلسل "سوبر ميرو‎"، ومسلسل "قمر هادي" بجانب كلاً من هاني سلامة وداليا مصطفى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار.