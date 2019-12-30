نشرت النجمة يسرا اللوزي، صورة جديدة تكشف عن ملامحها بدون مكياج، في إشارة منها أنها منشغلة بتصوير عمل فني جديد.
وشاركت اللوزي، هذه الصورة بعد فترة غياب امتدت لـ4 أسابيع، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، وظهرت فيها بوجه خالٍ تمامًا من الماكياج، و"الفلاتر"، معلقة عليها "الاستيقاظ بعد ليلة تصوير طويلة، بدون ماكياج، بدون فلاتر".
يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في رمضان 2019 في مسلسل "كلبش3" وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "سوبر ميرو"، ومسلسل "قمر هادي" بجانب كلاً من هاني سلامة وداليا مصطفى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 4 أسابيع عن السوشيال.. هكذا ظهرت يسرا اللوزي بدون "فلاتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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