البوت يتلألأ ببريق اللون الذهبي.. هكذا تنسقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتلألأ البوت هذا الشتاء ببريق اللون الذهبي ليمنح المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس، أن البوت الذهبي يأتي هذا الموسم بطول يصل إلى الركبة مع قصة مريحة، ويشتمل أيضا على كعب ليمنح القوام مظهرًا أكثر نحافة ورشاقة.

وأضاف تومكينس أن البوت الذهبي يزدان أيضا هذا الموسم بنقوش جلد التمساح لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، مشيرا إلى أنه يتناغم بصفة خاصة مع الملابس، التي تتألق باللون الجملي الرائج بقوة حاليا أو التي تكتسي باللون الأسود، الذي يخلق مع الذهبي تباينا مثيرا يسحر الألباب.