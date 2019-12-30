محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يتلألأ البوت هذا الشتاء ببريق اللون الذهبي ليمنح المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار.
وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس، أن البوت الذهبي يأتي هذا الموسم بطول يصل إلى الركبة مع قصة مريحة، ويشتمل أيضا على كعب ليمنح القوام مظهرًا أكثر نحافة ورشاقة.
وأضاف تومكينس أن البوت الذهبي يزدان أيضا هذا الموسم بنقوش جلد التمساح لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، مشيرا إلى أنه يتناغم بصفة خاصة مع الملابس، التي تتألق باللون الجملي الرائج بقوة حاليا أو التي تكتسي باللون الأسود، الذي يخلق مع الذهبي تباينا مثيرا يسحر الألباب.
كانت هذه تفاصيل خبر البوت يتلألأ ببريق اللون الذهبي.. هكذا تنسقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.