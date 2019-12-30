محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال البروفيسور ديرك بوكمول، إن الغسالة الأوتوماتيكية تعد مرتعا للبكتيريا والجراثيم؛ لذا ينبغي تشغيل الغسالة على درجة 60 مئوية بمعدل لا يقل عن مرة أو مرتين في الشهر من أجل القضاء على مسببات الأمراض.
وأضاف أستاذ الصحة وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة راين فال الألمانية، أن هذا الأمر يعد ضروريًا بصفة خاصة في حال وجود أشخاص يعانون من ضعف المناعة في المنزل، كالرضع والحوامل وكبار السن، وكذلك في حال وجود أشخاص مصابين بأمراض مُعدية كالإسهال وفطريات الأقدام.
كانت هذه تفاصيل خبر عندك غسالة أوتوماتيكية؟.. مخزن البكتيريا والجراثيم في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.