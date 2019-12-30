بين النية واللفظ والإقرار.. "الإفتاء" تشرح حالات وقوع الطلاق

شرحت دار الإفتاء المصرية حالات وقوع الطلاق وصحته وارتباطه بالنيّة، إذ قال الشيخ أحمد ممدوح في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، إنّه إذا تم توثيق الطلاق لدى مأذون فقد وقع الطلاق، حتى لو كان الزواج نيته ألا يطلق، وحتى لو كان الطلاق بأغراض آخرى.

وأوضح ممدوح: "إذا كان الطلاق شفهيا، فيجب معرفة نص الطلاق لفظا، والتحقيق فيه للإقرار بإذا كان هذا الطلاق يقع أم لا".

واستكمل ممدوح: "الطلاق عند المأذون كأنّه إقرار للمطلق، فلا يجوز ولا يمكن الرجوع عنه، إلا إذا أثبت أنّه كان مكرها وإرادته مضللة".