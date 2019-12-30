صاحب فوتوسيشن "متلازمة داون" للكريسماس: حبيت أبدأ السنة الجديدة بيهم

بين شوارع منطقة المعادي المزينة بأشجارها والمساحات الخضراء التي تتخلها أشعة الشمس لتنعكس على 3 وجوه ملائكية من أصحاب متلازمة داون، ليمثلوا احتفالات الكريسماس في لوحات مختلفة وعفوية وثقها الفوتوجرافر محمد رمضان بعدسته.

"كنت عاوزة أكون مختلف عن الكل.. وابدأ السنة الجديدة بفوتوسيشن عن متلازمة داون" كلمات بسيطة عبر بها المصور العشريني هدفه، الذي أراد تحقيقه مع أطفال من متلازمة داون، ازداد حبهم داخله.

رحلة بحث قصيرة قطعها محمد رمضان للبحث عن أبطال "الفوتوسيشن" فكان من ضمنهم مصطفى نوفل، وهو الموديل الشهير من متلازمة داون الذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى كواحد من أصحاب الهمم فى احتفالية قادرون باختلاف، التي عقدت قبل أيام قليلة، ومن ثم وقع اختياره على اثنين من ذوي متلازمة داون.

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اختار المصور العشريني الملابس المناسبة لاحتفالات الكريسماس، وفي منطقة معادي، وقع اختياره عليها ليوثق جلسة التصوير: "عشان كمان محدش بيهتم بتصوير أصحاب متلازمة داون.. فكنت عاوزة ابدأ السنة الجديدة بيهم".

طيلة النصف ساعة كانت المدة التي قطعها مع أبطال السيشن: "اتعاملت معاهم مكنوش متعبين في أي حاجة.. ونفذوا كل الحركات اللي طلبتها.. كنت بشجعهم بكلمات بسيطة".