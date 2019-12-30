من هي المرأة الأكثر بحثا لدى المصريين في "جوجل" هذا العام؟

مع نهاية كل عام دائمًا ما يتوق البعض لمعرفة من هي الشخصية النسائية التي بحث عنها المواطنون على مؤشر البحث "جوجل" على مدار العام، والتي كشف عنها أحد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف مصطفي أبو جمرة، خبير الاتصالات وتكنولوجيا معلومات، أن الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، كانت الأكثر بحثا عنها، في مصر، خلال عام 2019، وذلك خلال استضافته في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي.

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وقال أبو جمرة، إن بحث المصريين عن اسم شيرين عبد الوهاب، لم يكن عن أغانيها، بقدر ما كان عن مشاكلها وأخطائها على مدار العام، مضيفًا "لكن في النهاية، الحكايات تؤدي إلى أغاني، فالأخبار السيئة تسبق الجيدة في الانتشار على السوشيال ميديا".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، أثارت عدة أزمات خلال عام 2019، بسبب "زلات لسانها" على خشبة المسرح أمام الجمهور، الأمر الذي يدفعها في أغلب الأحيان إلى الاعتذار أو مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي، التي أعلنت العودة إليها مؤخرًا.

ومن أبرز "زلات لسان" شيرين عبد الوهاب في 2019، عندما قالت مازحة خلال حفل غنائي لها، أحيته في البحرين، بتاريخ 14 مارس من العام الجاري: أنا هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني"، وهو ما جعل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقتها، لإصدار قرارا بإيقافها عن الغناء.