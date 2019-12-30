نشرت صورة طليقها.. كيف أثارت أسما شريف منير الجدل حول انفصالها؟

حالة من الجدل أثارتها خبيرة التجميل والإعلامية، أسما ابنة الفنان شريف منير، بعدما حذفت صور زوجها الفنان محمود حجازي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ليتسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة استمرار زيجة أسما ومحمود، والذي عُقد قرانهم منذ أكثر من عام تقريبا.

الشائعات التي لاحقت الفنانة، لم تنفيها أو تؤكدها، بل تجاهلت الرد عليها تماما.

أسما تظهر بدون خاتم الزواج

لم يستمر الأمر طويلًا، لتعود أسما مجددًا، وتثير التساؤلات بعدما شاركت عدة صور، مساء أمس، عبر إنستجرام، استعدادًا لاحتفالات الكريسماس، ظهرت من خلالها دون "خاتم الزواج".

أسما تنشر صورة طليقها

فصلا آخر في الأمر، أثار الجدل حولها، عندما نشرت ابنة الفنان مؤخرًا، صورة لطليقها مع ابنتها، مُرفقة الصورة بتعليق: "أبو بنتي وصديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، ويديم المعروف".

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المنشور الذي حصد العديد من التعليقات، بين المُشيدين بعلاقتها الطبية، مع والد ابنتها، وبين منتقدها، حيث علق أحد المتابعون قائلًا: "هو طبعا حاجة حلوة جدا بس يا تري حجازي مش بيغير أو يتضايق ؟ ولا هو راجل من كوكب زحل".

الأمر الذي دفع "أسما" للرد عليه، قائلة: "لا خالص لأن العلاقة بينا فيها احترام متبادل وعشرة وحجازي شايف وعارف كل حاجة فقادر يتفهم العلاقة، وهو راجل واثق فيا وفي نفسه فمفيش حاجة تضايقه، هو شخصيا على علاقه بيه، عشان في بنت فلازم يكون في تواصل دايما".

وتابعت: "الأطفال اللي بين بيتين لو مفيش مراقبة الولاد بيتأذوا فلو فكرنا في كل ده عمر ما هيشغل بال حد الغيرة خالص".

كوميك ساخر من العلاقة الزوجية

أثارت أسما تلك المرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الجدل حول الشائعات المتداولة، بعدما شاركت بمنشور ساخر، من مشهد لأحد أعمال الفنان عادل إمام، تضمن الآتي: "لما تلاقي جوزك بيدور على حاجة وإنتوا متخانقين وإنتي عارفه مكانها"، وأرفقت الصورة بتعليق: "كُلنا".

الأمر الذي أدى لاعتقاد البعض أنها تُشير به لعلاقتها مع زوجها.