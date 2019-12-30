هل تستخدمون ماسكات الوجه؟.. احذروا هذا النوع المسرطن

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من احتواء بعض ماسكات الوجه على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما أجرت اختبارات على 51 نوعًا من الماسكات.

وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن بعض ماسكات الوجه تحتوي على مركبات "بولي إيثيلين جلايكول" المعروفة اختصارا بـ(PEG)، والتي تدور حولها شبهات بأنها مادة مسرطنة.