أحضر قهوة اسبريسو ونصف ليمونة.. وهذا ما سيحدث للصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أشارت بوابة "هايل براكسس.نت" الألمانية إلى أنه يمكن للمرء تناول قهوة الاسبريسو مع الليمون للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

وأكدت البوابة الألمانية، على أن قهوة الاسبريسو مع الفاكهة الحمضية تساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها تجدي مع حالات الصداع النصفي، وذلك من خلال تناول كوب من قهوة الاسبرسو غير المحلاة مع عصرة نصف ليمونة.

وأضافت البوابة الألمانية، أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع، لأنه يمنع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم، كما أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم، ولكن وإذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون فمن الأفضل استشارة طبيب مختص.