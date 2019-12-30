بـ"الليمون والنعناع".. خطوات تنظيف البشرة في المنزل

ساعات ونودع عام 2019، لنستقبل عامنا الجديد، وتستعد العديد من الفتيات، للخروج والتنزه، أو السفر خلال تلك الليلة، للاحتفال برأس السنة، وأعياد الميلاد.

ويعد مظهر الفتيات الخارجي، وخاصة البشرة، شغلهن الشاغل للظهور بملامح مشرقة وطبيعية.

ويعد تنظيف البشرة، وتقشير الجلد الميت، واحد من أهم خطوات التمتع بوجه مُشرق وجذاب، إلا أنه قد يكلفك الكثير، إذا قمتي بجلسات التنظيف في العيادات الطبية المختصة.

Advertisements

وقدمت سارة عصام، استشاري الجلدية، خطوات لتنظيف البشرة في المنزل طبيعيًا، والتي جاءت على النحو التالي:

تنظيف البشرة بعمق، باستخدام الغسول المخصص لها.

عمل حمام بخار للوجه، بالطريقة التقليدية، باستخدام المنشفة القطنية، مع الحرص على وضع ليمون ونعناع بالماء المغلي، على النار، حتى يعمل على انتعاش بشرتك.

قومي بعمل اسكراب للبشرة بمكونات طبيعية، باستخدام السكر وزيت الزيتون، أو القهوة، لتقشير الجلد الميت.

استخدمي التونر لسد المسام.

ضعي كريم مرطب في النهاية لترطيب البشرة.