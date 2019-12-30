الإفتاء: "حظاظات الأطفال" غير محرمة.. ولكن يستحب الابتعاد عنها

تناولت دار الإفتاء المصرية حكم تلبيس "الحظاظة" للأطفال، ومشروعيتها من الناحية الدينية.

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي على "فيس بوك"، إنّ ارتداء الحظاظة ليس حرامًا، لأن الأطفال غير مكلفين، ولكن يجب أن نجعلهم يعتادون على النظافة والتطهر من صغرهم.

وأضاف شلبي: "يجب تعليم الأطفال الابتعاد عن كل مايجعلهم يتشبهون بالنساء، أو أمور لا تتوافق مع الشرع، ويستحب من البداية تعويدهم بالبُعد عن مثل تلك الأمور".