أشكال الغرة الأكثر رواجا لشتاء 2020 بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تعتبر الغرة من أجمل الإضافات العصريّة التي يمكنها أن تغيّر وتجدد من إطلالات وتسريحات شعركِ اليوميّة، تضفي عليها لمسة أنثويّة ساحرة وجذّابة تفيض بالشباب والتجدّد.



توجد منها العديد من الموديلات مع تسريحات الشعر المفرودة والمرفوعة، مع قصّات الشعر القصير والمتوسّط. لتجديد تسريحات شعركِ بالغرّة على غرار الأساليب التي اتّبعتها بعض النجمات في العالم، شاهدي هذه الصور المرفقة.

الغرّة المتموّجة والكيرلي

الغرة الكيرلي

لصاحبة الشعر المتموّج والكيرلي، لن تحتاجي إلى تسريح غرّة شعركِ القصيرة كلّ يوم، بل يمكنكِ اعتمادها بأسلوبها الطبيعيّ لتتناغم مع بقيّة خصلات الشعر ولتمنحكِ إطلالة متجدّدة، عفويّة وشبابيّة.

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الغرّة المبعثرة

الغرّة المبعثرة

احصلي على إطلالة متمرّدة وجريئة تفيض بالصبا من خلال اختياركِ للغرّة المبعثرة وبطول متفاوت مع قصّات الشعر، البوب والكاريه التي غلبت على العديد من منصّات العروض العالميّة. اعتمديها بأسلوب عصريّ واستثنائيّ يليق بمختلف الأعمار وأشكال الوجه.

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الغرّة المنسدلة

الغرة المنسدلة

تتنوّع بين الغرّة ذات الخصلات الطويلة والطويلة جدّاً التي تداعب الرموش وتغطّي الحاجبين، وبين الغرّة المتوسّطة التي تكشف عن جزء بسيط من الجبين. يمكن اعتمادها مع الشعر المنسدل الطويل، تعزّز من أنوثة وجاذبيّة تسريحات شعركِ أو مع الكعكة المنخفضة الكلاسيكيّة وغير التقليديّة، أيضاً مع تسريحات ذيل الحصان المسحوبة إلى الخلف والمثبتة عند المنتصف بأسلوب أنثويّ ورومانسيّ.

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الغرّة الذكوريّة

الغرة الذكورية

تنوعّت موديلاتها على منصات الأزياء العالميّة، أساليبها متنوّعة تليق بالشعر القصير أو المتوسّط. تبدو أكثر جرأة، خاصّة تلك التي بطول غير متماثل لتجديد تسريحات الشعر الذكوريّة والقصيرة والمثبتة إلى الخلف بأسلوب لافت ومميّز.



شاهدي الصور المرفقة للتعرّف على أشكال الغرّة التي تنشدها خطوط الموضة للشعر هذا الشتاء وسارعت إلى اعتمادها نجمات عالميّات لتستوحي منها ما يناسب شعركِ وشكل وجهكِ وأسلوبكِ اليوميّ.