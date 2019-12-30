استوحي مكياجك من نادين نجيم لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تميل النجمة نادين نجيم الى التنوع والتجدد في أساليب المكياج التي تعتمدها. وخلال 2019، أبهرتنا بمكياجاتها ورسمات العيون التي اختارتها، لتبرز من خلالها ملامحها الجذابة، وهي كلها تحاكي أبرز صيحات المكياج وألوان المكياج الرائجة، مما جعلها مصدر إلهام لكثيرات من النساء.



وفي هذا المقال، سنعرفك الى أبرز أساليب مكياج نادين نجيم 2019، لتستوحي منها أفكاراً لمكياج سهرة رأس السنة.

مكياج جريء لامع

مكياج حريء

إذا كنت من محبات المكياج الجريء والعصري، فلا تترددي في اعتماده لحفل نهاية العام على طريقة النجمة نادين نجيم. بحيث تختارين مكياج العيون المرتكز على الأيلاينر الأسود الرفيع الذي يمتد من مدمع العين وحتى زاوية العين الخارجية، مع لمسة من الظل الفضي اللامع عند مدمع العين وعلى منبت الرمش السفلي. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون الأحمر القوي والمات.

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مكياج سموكي

مكياج سموكي

يعد المكياج السموكي أحد أفضل أساليب المكياج لحفلة رأس السنة، فهو مكياج فخم وجذاب ويمنحك إطلالة أنثوية راقية تلفت الأنظار إليك. فاستوحيه من النجمة نادين نجيم، بحيث تعتمدين ظلال العيون الترابية الداكنة بأسلوب السموكي، مع لمسة لامعة بلون فاتح عند مدمع العين، واحرصي على اعتماد نغمات برونزية للبشرة، وتحديد الشفاه بقلم تحديد الشفاه باللون البني الداكن وملئها من ثم بالروج البني الأفتح. ولإطلالة مكتملة، استخدمي الرموش الاصطناعية التي تجعل العين أكبر حجماً وأكثر اتساعاً.

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مكياج نيود

مكياج نيود

إذا كنت من محبات المكياج بألوان النيود، فاعتمديه بأسلوب النجمة نادين نجيم، بحيث تقومين في البداية بتطبيق ظل العين البيج العاجي على كامل الجفن العلوي، من ثم تطبقين ظل العين باللون المعدني اللامع على مدمع العين. وبالأيلاينر الأسود، حددي الرموش العلوية، ومديه من مدمع العين وحتى زاوية العين الخارجية. كذلك، استخدمي الرموش الاصطناعية الطويلة جداً التي ستمنحك إطلالة ساحرة، وأحمر الشفاه النيود المائل الى الزهري.

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مكياج كلاسيكي

مكياج كلاسيكي

كثيراً ما تعتمد نادين نجيم المكياج الكلاسيكي، فهو يمنحها إطلالة جذابة وراقية، ويشكل أيضاً خياراً رائعاً لحفل نهاية العام. فاستوحيه من إطلالاتها، بحيث تعتمدين مكياج العيون البرونزي مع الأيلاينر الرفيع الممتد من مدمع العين والمسحوب الى خارج العين، وأحمر الشفاه الأحمر القاني، واجعلي بشرتها ذات نغمات برونزية لافتة.

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مكياج ترابي

مكياج ترابي

يعد المكياج الترابي أحد أجمل الخيارات خلال مناسبات الشتاء، وتحديداً حفل نهاية العام. فلا تترددي في اعتماده بأسلوب نادين نجيم، بحيث تستخدمين ظلال العيون بالألوان الترابية الداكنة على كسرة العين والخط السفلي من العين، والألوان الفاتحة على الجفن ودمعة العين. من ثم، قومي بتحديد شكل العين بقلم الكحل الأسود، بحيث تضعينه داخل العين وتمدينه الى مدمع العين. ولاكتمال الطلة، استخدمي أحمر الشفاه النيود القريب الى البني الفاتح.

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