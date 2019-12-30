حصاد 2019: أكثر لون صبغة الشعر بحثا على غوغل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - هذا العام تندرج ألوان الشعر الذهبي والاشقر في صبغات الشعر، لذا استوحي صبغة الشعر البني المطعم بالذهبي والأشقر من نجمات هوليوود وشاهدي ألبوم صور نجمات تألقن بهذا اللون الساحر والمميز في عام 2019 لإطلالات جمالية لافتة واستثنائية تعزز من توهج وتألق مكياجك وكامل أناقتك وحضورك اللافت.

صبغات الشعر الأشقر الذهبي

الشعر الأشقر الذهبي

تناسب صبغات الشعر البنية والكستنائية بتدرجات لامعة وقوية والممزوجة مع اللون الأشقر الذهبي صاحبات البشرات البرونزية والحنطية والسمراء وتبدو رائعة مع مختلف رسمات مكياج العيون وألوان الشفاه المشرقة، فلا تترددي في تطبيقها في مناسباتك واحتفالاتك هذا الموسم على غرار نجمات هوليوود.

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صبغات الشعر الأومبري

صبغات الأومبري

تضفي صبغات الشعر الأومبريه سحرا خاصا ولافتا على مختلف تسريحات الشعر الويفي المنسدلة والملفوفة بتمايلات ناعمة ومتناغمة، فجربي اللون البني مع التدرجات الأومبريه الذهبية للون متدرج من الجذور إلى الأطراف بصبغات فاخرة ولافتة تبدو أكثر فخامة ورقيا على صاحبات البشرات السمراء والحنطية والفاتحة أيضا.



اختاري من صور النجمات ألوان صبغات الشعر الأومبريه والكستنائية المطعمة بالذهبي والاشقر لصاحبات البشرات الفاتحة والسمراء وتألقي مثلهن في احتفالات رأس السنة بإطلالات لافتة ومبهرة تسحر كل الحضور.

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