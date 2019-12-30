كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تظهر الفنانة بلقيس فتحي بالعديد من الفساتين الأنيقة والمميزة على مر العام، ولفصل الشتاء القادم استوحينا لكِ هذه الفساتين المميزة؛ لتستوحي منها اطلالاتكِ في المناسبات الضخمة.

فساتين سهرة شتوية من بلقيس فتحي





تألقت بلقيس بفستان زهري منفوش مصمم من الأعلى بسترة ضيقة بزهور، لاطلالة عصرية، وتزينت بفستان زهري مزين بفصوص مختلفة وملونة، أضفت له مظهرًا أنثويًّا، وارتدت فستانًا أسود طويلًا وضيقًا بتصميم حورية، لخيار فخم مليء بالأنوثة، وأطلت بفستان أصفر ناعم بقَصَّة في المنتصف لستايل ناعم، واختارت فستانًا أسود مزينًا بفصوص، وملون من الأعلى بالأبيض والفوشيا والرمادي، للوك شبابي.

فساتين سهرة شتوية من بلقيس فتحي





وتجملت بفستان أزرق طويل صُمّم من الأعلى بقماش شفاف وتطريزات مختلفة باللون الأزرق، وبشكل منفوش وناعم من الأسفل لاطلالة مفعمة بالأناقة والحياة، وظهرت بفستان زهري طويل مزين بتطريزات ضخمة لمظهر أنيق، وجاءت مؤخرًا بفستان لامع بأكمام مرفوعة صُمِّمَ على شكل تنورة وبلوزة ووشاح طويلين، ما أضفى عليها الكثير من التألق والجمال، وتميزت بفستان أخضر مصمّم بقماش الدانتيل في الأكمام وبقماش الحرير الراقي للوك أنثوي أنيق.

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