خيارات متنوعة لفصل الشتاء من دانييلا رحمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تحرص الممثلة دانييلا رحمة على اختيار أزيائها بدقة مميزة ولافتة، وبتنسيقات تتبع خطوط الموضة. واليوم استوحينا لمحبيها خيارات عدة لفصل الشتاء من الممكن أن يستوحوها بكل المناسبات.
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تألقت دانييلا بفستان أزرق طويل وناعم بأكمام طويلة لخيار أنثوي مناسب للمناسبات الضخمة، وتميزت بفستان سكري بقصة رقبة وأكمام عصرية لمظهر أنثوي، واختارت بنطالًا أحمر ومعطفًا أسود أثناء التزلج، وجاءت ببنطال بنفسجي وبلوزة حمراء بأكمام طويلة مزينة بكشكشة للوك عصري، وارتدت بليزر فوشيا وبنطالًا لخيار عملي بسيط. كما أطلَّت ببنطال أحمر ضيق، ومعطف أحمر بأزرار وقصة مميزة وتيشيرت أزرق لستايل عملي عصري.
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ونسَّقت بلوزة حمراء مع بنطال أسود وحقيبة للخصر لمظهر شبابي، وتجملت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع جاكيت جينز، لاطلالة شبابية أخرى، وتزينت ببلوفر أسود بكتابة بيضاء مع بنطال وبوت باللون الأسود، وتأنقت ببنطال وبلوزة زهريين بتصميم بسيط وعملي، وظهرت ببنطال بيج بخطوط ذهبية مع بلوزة سوداء للوك شبابي.
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