أزياء الترتر أفضل خيار لسهرات العام الجديد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - مع اقتراب التحضيرات للاحتفالات التي تقام في نهاية العام الجاري، نضع أمامك بعض الخيارات التي تناسب أهم السهرات والمناسبات. أزياء زُيّنت بحبيبات الباييت البرّاقة والتي ستضفي على إطلالاتك مزيداً من الإشراق والتألق.
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شعر ومكياج: Velvet Management؛ الملابس والإكسسوارات: HALPERN , MIDNIGHT , JACQUEMUS , DICE KAYEK , AKRIS ,FRANCESCO RUSSO, PELLEGRINO ,ST.JOHN , VANESSA ARIZAGA . From Plum Concept Store and Patchwork Boutique.
سروال من الباييت الفضي. السعر 2473$
توب من الباييت الفضي. السعر 1673$
كلاهما من Halpern
حذاء من Midnight. السعر 1010$
أقراط من Jacquemus. السعر 823$
من متجر Plum
فستان من Dice Kayek. السعر 1095$
حقيبة من Akris. السعر 1195$
من متجر Patchwork
فستان من Halpern. السعر 2773$
حذاء من Francesco Russo. السعر 967$
أقراط من Jacquemus. السعر 823$
حقيبة من Pellegrino. السعر 1395$
من متجر Plum
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سترة مزيّنة بالباييت الأسود. السعر 4895$
سروال باللون الأسود. السعر 880$
كلاهما من Akris
حقيبة من Pellegrino. السعر 1570$
من متجر Patchwork
حذاء من Francesco Russo من Plum. السعر 967$
سترة من St. John. السعر 2995$
سروال من Akris. السعر 880$
من متجر Patchwork
حذاء من Midnight من Plum. السعر 1010$
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فستان من Halpern. السعر 1297$
عقد من Venessa Arizaga. السعر 433$
من متجر Plum
فستان من Dice Kayek. السعر 995$
حقيبة من Akris. السعر 1195$
حذاء من Francesco Russo. السعر 1113$
من متجر Patchwork
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