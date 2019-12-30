أناقة وفخامة عبايات الفاشينيستا جوري.. هل أعجبتكِ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - اختيار العبايات الفخمة والمُترفة أسلوب كثير من مدونات الموضة الخليجيات، كالفاشينيستا جوري، التي تميل لارتداء موديلات عصرية سواء مطرزة أو بألوان فاقعة، بالإضافة إلى ذوقها بتنسيق القطع المختلفة والاكسسوارات.

وإليكِ نظرة عن قرب لعبايات أنيقة وفخمة من الفاشينيستا جوري لتقيمينها بنفسكِ.





العبايه البيضاء مع تطريزات الريش

العبايه البيضاء مع تطريزات الريش





العبايه البيضاء الأنيقة من الفاشينيستا جوري ستعجب الفتيات اللاتي يبحثن عن الذوق الملكي بموديلات العبايات، مع تطريزات ذهبية بسيطة، نسقت معها مجوهرات ذهبية ناعمة، حتى لا تبدو متكلفة.



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العبايه المفتوحة من خامة الساتان اللامعة

العبايه المفتوحة من خامة الساتان اللامعة





أما هذا الموديل فكان أكثر عصرية، خاصًة مع اللون الأخضر العشبي بلمسة لامعة من خامة الساتان الحادة، مناسب لمشاويركِ النهارية الكلاسيكية، نسقته مع حذا الميول بكعب لافت للأنظار، وشنطة ميني من ديور باللون الأسود.

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العبايه السوداء بخامة الجاكار المزركشة

العبايه السوداء بخامة الجاكار المزركشة



لفتنا هذا الموديل للعبايه الجاكار البسيطة بلمسة مزركشة، مناسبة لأيامكِ البسيطة خلال النهار، نسقتها بالطبع الفاشينيستا جوري مع حذاء الميول الشفاف، وشنطة ميني من شانيل Chanel.

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العبايه السوداء بتطريزات لامعة

العبايه السوداء بتطريزات لامعة





بينما جاء هذا التصميم الأسود بلمسة بسيطة لامعة على الجيب الكبير، وقد نسقتها مع شنطة متوسطة الحجم باللون البيج وحذاء الميول البيج النود، لاطلالة تجمع بين النمط الكاجوال البسيط والكلاسيك.

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العبايه البيضاء مع الأكمام المنفوخة

العبايه البيضاء مع الأكمام المنفوخة





الأكمام المنفوخة من التصاميم العصرية التي شاهدناها بقوة هذا العام، وللفتاة التي تعشق كل ماهو جديد بعالم الموضة، فهذا الموديل من الفاشينيستا جوري للعبايه البيضاء، نسقتها مع فستان ميدي طويل، وشنطة وكعب عالي بألوان النود.

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