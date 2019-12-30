شاهد| ضجة وغضب في الكويت بعد انتحار شاب من “البدون” .. قطع شرايين يده بآلة حادّة!

تصدّر وسم [#انتحار_شاب_بدون] موقع “تويتر” في الكويت بعد أنباء عن محاولة شاب يبلغ من العمر23 عاماً، من فئة “البدون”.

وأفاد مغرّدون أن الشاب أقدمَ على قطع شرايين يده بآلةٍ حادة، ونُقل الى مستشفى العدان ، حيث أدخل الى قسم العناية المركزة .

وتداول مغردون صورةً قالوا إنّها ليد الشاب الذي حاول الإنتحار.

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فيما عبّر آخرون عن أسفهم لما وصل إليه الحال، ما يدفع بعض الشبان الى الإنتحار، داعين الى حلول منطقية وواقعية لقضية “البدون” في الكويت.

و”البدون”، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب “البدون” بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.