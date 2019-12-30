ببنطلون "عين الحسود".. الراقصة جوهرة في الكويت عقب الحكم النهائي بحبسها

عقب ما يقارب من يومين على صدور حكم قضائي ضدها بالسجن، أعلنت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـجوهرة، عن سفرها إلى الكويت، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مشاركة متابعيها بـ"فوتو سيشن" ومقطع فيديو هناك.

وأطلت جوهرة بأزياء "كاجوال"، تتضمن بنطلون "فيزون" رمادي اللون، يحمل رسم عين زرقاء، التي تُعرف بـ"عين الحسود"، مرفقة بكلمات باللغة العربية من أغنية "سكة التايهين"، التي غناها المطرب محمد عبده، وهي: "يشغلنا في حبَّه.. ونِمشي على دربه"، كما ظهرت بـ"بلوفر" فضفاض، وتسريحة شعر انسيابية.

وظهرت الراقصة الروسية، خلال استعراض رشاقتها، أثناء تواجدها أمام أبراج الكويت، معلقة باللغة الإنجليزية: "الكويت الحبيبة، لا استطيع الانتظار، لإجراء زيارات جديدة".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي تجاوزت الـ29 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "هو مش أنتي عندك حفلة في مصر بكرة"، و"نورتي الكويت"، و"أيه خططتك بعد الحكم عليكي يا جوهرتنا".

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.