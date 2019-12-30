باتت ميغان ماركل واحدة من أبرز أيقونات الموضة في العالم حيث سلطت الأضواء عليها منذ إنضمامها إلى أفراد العائلة الملكية وأصبحت إطلالاتها مصدر إلهام للكثير من السيدات.

شاهدي أجمل إطلالات ميغان ماركل بالمعاطف الشتوية واستوحي منها طرق تنسيقها بأناقة.

معاطف شتوية مزودة بحزام

ظهرت دوقة ساسكيس في الكثير من المناسبات مرتديه المعاطف الطويلة المزودة بأحزمة من الخامة واللون نفسه لتحدد الخصر من دون أن تقسم طول قامتها، أحببنا اطلالتها بالمعطف الأزرق من توقيع ماركة J.Crew والذي لائمته مع كنزة بيضاء برقبة عالية وبنطال أسود، كما أعجبنا المعطف المطوي Wrap coat والذي زينته بحقيبة كلوي Chloe.

معاطف Double breasted موضة الموسم

تبنت ميغان ماركل صيحة المعاطف المصممة بأزرار على الجانبين أو ما تعرف بالـ Double breasted coats، لفتتنا إطلالتها الراقية بمعطف طويل بطبعة الترتان الدارجه نسقته مع إطلالة سوداء لتنحفها وتزيد طولها، كما أحببنا المعطف الرمادي الطويل المصمم على طراز الفستان الذي تألقت به في إحدى الزيارات الملكية ونسقته مع قبعة سوداء كبيرة وحذاء وكلاتش من اللون نفسه.

معاطف ترتان موضة شتاء 2020

Advertisements

شكلت طبعة الترتان المميزة بالنمط الكلاسيكي الفخم جانب كبير من اطلالات دوقة ساسكيس، أجمل القطع التي اختارتها تميزت بالألوان الداكنة وحملت توقيع ماركة بربري Burberry وكارين ووكر Karen Walker ونسقتها مع أزياء واكسسوارات باللون الأسود الراقي.

معاطف بياقات عريضة

تعشق ميغان ماركل المعاطف المميزة بالياقات العريضة والتي تنسقها في أغلب الأحيان مع فساتين قصيرة بالكاد تغطي الركبة لتبرز طول ساقيها، أحببنا المعطف الجملي من ماركة أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta والمعطف البيج من ماركة Mackage والذي نسقته مع كنزة من توقيع فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham

قد يهمك ايضاً:

إليِكِ أجمل تنانير دوقة سايكس خلال 2019 منها الجلدية باللون الزيتي من "بوس"

معاطف طويلة للشتاء بأسلوب ميغان ماركل من التصاميم الفاخرة