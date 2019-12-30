منها الاتصالات المستمرة.. مؤشرات تدل على إصابة شريكك بالهوس العاطفي

تنشأ العلاقات الناجحة على التوازن العاطفي بين الزوجين، حيث يعتبر من أركان الحياة الزوجية السليمة، ويعتبر هوس أحد الطرفين من العوامل المخلة بالعلاقة الزوجية وتوازنها.

ولتجنب هذا الهوس العاطفي المفرط أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من المؤشرات التي تدل على إصابة شريك الحياة به كالتالي:

المطاردة المستمرة

عند تتبع شريك الحياة نشاطات وتحركات شريكه داخل المنزل وخارجه، فهذا يعني أنه يعاني من خلل عاطفي يدفعه ليكون شخصاً مستحوذاً.

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الابتزاز العاطفي

قد يعمد الشريك إلى ابتزاز الطرف الآخر عاطفياً، للتأثير على قرارته، وطريقة تعامله معه، لذا فإن مثل هذا التصرف قد يكون مؤشرًا واضحًا على هوسه وحبه للسيطرة.

الرغبة في البقاء بجانبك

الرغبة في البقاء إلى جانب المحبوب أمر طبيعي، لكن ملازمة شريك الحياة ومنعه من مساحة حرة يعد أمرًا غير طبيعي وينم عن شخصية غير متزنة.

الاتصال المستمر

قد يعمد أحد الزوجين إلى الاتصال بالآخر بشكل متكرر، بحجة الاطمئنان عليه والتعبير عن حبه، ولكن هذا التصرف قد يزعج أحد الشريكين ويحرجه في عمله، ويستبب في مشاكل بينهما.